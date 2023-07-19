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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не перший і не другий пріоритет. Кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні

Фото: Рон ДеСантіс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кандидат у президенти США Рон ДеСантіс применшив значення війни Росії проти України, зазначивши, що вона є другим чи третім за важливістю пріоритетом для Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДеСантіса в інтерв'ю CNN.

посилив свою риторику

"Метою має бути стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію", - сказав ДеСантіс.

Водночас на

Ще на початку березня цього року "подальше втягнення в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з національних інтересів США".

Проте пізніше республіканець нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.

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