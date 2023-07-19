Не перший і не другий пріоритет. Кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні

посилив свою риторику

"Метою має бути стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію", - сказав ДеСантіс.

Водночас на

Ще на початку березня цього року "подальше втягнення в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з національних інтересів США".

Проте пізніше республіканець нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.

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