Не первый и не второй приоритет. Кандидат в президенты США приуменьшил значение войны в Украине

Кандидат в президенты США Рон ДеСантис приуменьшил значение войны России против Украины, отметив, что она является вторым или третьим по важности приоритетом для Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДеСантиса в интервью CNN.
усилил свою риторику
"Целью должен быть устойчивый, крепкий мир в Европе, который не вознаграждает агрессию", - сказал ДеСантис.
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Еще в начале марта этого года "дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из национальных интересов США".
Однако позже республиканец якобы изменил риторику войны России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.
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