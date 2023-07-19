Не первый и не второй приоритет. Кандидат в президенты США приуменьшил значение войны в Украине

усилил свою риторику

"Целью должен быть устойчивый, крепкий мир в Европе, который не вознаграждает агрессию", - сказал ДеСантис.

В то же время, на

Еще в начале марта этого года "дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из национальных интересов США".

Однако позже республиканец якобы изменил риторику войны России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.

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