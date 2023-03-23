Губернатор Флориди назвав Путіна військовим злочинцем, змінивши риторику про війну в Україні
Губернатор американського штату Флорида Рон ДеСантіс змінив риторику щодо війни Росії проти України та назвав керівника Кремля Володимира Путіна військовим злочинцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Такий коментар ДеСантіса, одного з можливих кандидатів на пост президента США від Республіканської партії наступного року, вийшов після критики з боку однопартійців через його висловлювання про повномасштабну війну РФ проти України, яку він назвав "територіальною суперечкою".
Наразі губернатор Флориди значно змінив тон про військову агресію РФ і заявив в інтерв'ю журналістам, що Путін є "військовим злочинцем", який має нести відповідальність.
Також ДеСантіс уточнив свою позицію про підтримку Штатами України та заявив, що "якби я міг клацнути пальцями, то віддав би Україні 100%".
"Але реальність така, що втручання Америки з точки зору ескалації з використанням більшої кількості зброї та, звичайно ж, сухопутних військ, я думаю, було б помилкою. Отже, саме це я й намагався донести, але Росія була неправа, вторгаючись. Вони неправі, захопивши Крим", - переконаний політик.
Також ДеСантіс сказав журналісту, що, на його думку, Україна переможе у війні.
"Я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я не думаю, що український уряд буде скинутий ним, і я думаю, що це добре", - заявив він.
Раніше республіканці США заявили про підтримку України та засудили слова губернатора Флориди про повномасштабну військову агресію РФ як про "територіальну суперечку".
Додамо, що в українському МЗС також відреагували на висловлювання ДеСантіса і запросили його до України.
Також повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі підтримує продовження надання Штатами допомоги Україні у відображенні вторгнення РФ, оскільки це необхідно для запобігання світовій війні.
Нагадаємо також, що президент США Джо Байден вважає виправданим рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна через воєнні злочини.
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