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Не перший і не другий пріоритет. Кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні

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Середа 19 липня 2023 12:44
Не перший і не другий пріоритет. Кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні Фото: Рон ДеСантіс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кандидат у президенти США Рон ДеСантіс применшив значення війни Росії проти України, зазначивши, що вона є другим чи третім за важливістю пріоритетом для Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДеСантіса в інтерв'ю CNN.

Зазначимо, що деякі республіканці критикують кандидата в президенти від Республіканської партії через те, що він заперечує агресію Росії проти України та називає її "територіальною суперечкою", яка не становить "життєво важливого" національного інтересу.

В інтерв'ю ДеСантіс посилив свою риторику та назвав війну "вторинним або третинним інтересом". При цьому він зазначив, що "був би готовий допомогти довести її до кінця".

"Метою має бути стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію", - сказав ДеСантіс.

Водночас на питання, чи припинить він озброювати Україну, чи буде надсилати фінансову підтримку у разі перемоги на виборах, ДеСантіс не відповів.

Водночас губернатор Флориди виступив за те, щоб перевести увагу американської армії з Європи на Азію та Китай.

"Я не збираюся зменшувати наші запаси (озброєння - ред.) і відправляти їх на Тайвань. Я не збираюся робити нас менш здатними реагувати на надзвичайні ситуації", - додав він, назвавши майбутнє острова "значним інтересом".

Позиція ДеСантіса щодо України

Ще на початку березня цього року ДеСантіс заявляв, що "подальше втягнення в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з національних інтересів США".

Проте пізніше республіканець нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.

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