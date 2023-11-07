Першій групі українців дозволили евакуацію з Сектора Гази, - посол

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль", - сказав Корнійчук.

За його словами, решту українців обіцяють евакуювати в середу.

"Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - зазначив Корнійчук.

Посол додав, що перша евакуація українців має розпочатися вже сьогодні.

"Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою. Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", - підсумував Корнійчук.

Скільки українців застрягли у Секторі Гази

Нагадаємо, що після початку бойових дій між терористами ХАМАС та армії Ізраїлю в Секторі Гази на території анклаву застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.

Наразі відомо, що на території анклаву перебуває близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Переважно це жінки та діти.

При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Сектору Гази.

Зазначимо, що 1 листопада Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП "Рафах", після чого МЗС України повідомило, що готує евакуацію. У списку 358 українців.

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