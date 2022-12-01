Перший депортований українець оформив посвідчення для повернення із РФ

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну більше одного мільйона українців було депортовано з окупованих територій. У цих людей було вилучено, викрадено або знищено документи, що засвідчують їхню особу та підтверджують належність до громадянства України.

Тому українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію РФ, можуть звернутися до поліції та оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну.

Оформлення посвідчення безоплатно та здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – 3 місяці.