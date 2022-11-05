Росіяни вивезли з Херсонської області до Криму 12 вихованців дитячого інтернату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

“Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим”, - написав Лубінець.

Омбудсмен отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців комунального закладу “Олешківський дитячий будинок-інтернат” віком від 9 до 17 років до клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі.

Лубінець зауважив, що такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами. Також він оприлюднив фото цього наказу, згідно з яким 12 дітей вивозять до Криму.

Уповноважений Верховної Ради звернувся до правоохоронних органів щодо фіксації чергового злочину Росії.