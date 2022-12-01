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Первый депортированный украинец оформил удостоверение для возвращения из РФ

Фото: первый депортированный украинец оформил удостоверение для возвращения из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 1 декабря, украинец, которого принудительно вывезли в РФ, оформил удостоверение на возвращение в Украину в рамках экспериментального проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину более одного миллиона украинцев были депортированы с оккупированных территорий. У этих людей были изъяты, похищены или уничтожены документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины.

Поэтому украинцы, родные которых потеряли украинские документы, стали заложниками и были насильственно вывезены на территорию РФ, могут обратиться в полицию и оформить своим родным удостоверение на возвращение в Украину.

Оформление удостоверения безвозмездно и осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты установленного образца. Срок действия документа – до 3 месяцев.

Ранее мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российская власть за время оккупации депортировала 11 тысяч детей.

Также сообщалось, что россияне депортировали в Крым 12 воспитанников Олешковского интерната Херсонской области.

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