Перший день серпня. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні

Як раніше розповідали синоптики, середня місячна температура у серпні 2024 року прогнозується в межах 20-26°, у Карпатах 17-19°. Це на 2° (на південному сході країни на 2,5°) вище за норму.

Детальніше про погоду на перші дні серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.