Первый день августа. Синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине

Как ранее рассказывали синоптики, средняя месячная температура в августе 2024 года прогнозируется в пределах 20-26°, в Карпатах 17-19°. Это на 2° (на юго-востоке страны на 2,5°) выше нормы.

Подробнее о погоде на первые дни августа - читайте в материале РБК-Украина.

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