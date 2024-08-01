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Первый день августа. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 1 августа, будет тепло до 32°. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​24-29°; в южных областях и Крыму днем ​​27-32°.

Кроме того, 2 августа в Украине, кроме Ровенской, 1 августа и Волынской и Черниговской, 3 августа в большинстве западных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода в Украине 1 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Как ранее рассказывали синоптики, средняя месячная температура в августе 2024 года прогнозируется в пределах 20-26°, в Карпатах 17-19°. Это на 2° (на юго-востоке страны на 2,5°) выше нормы.

Подробнее о погоде на первые дни августа - читайте в материале РБК-Украина.

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