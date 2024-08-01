Перший день серпня. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 1 серпня, буде тепло до 32°. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр .

Крім цього, 2 серпня в Україні, крім Рівненської, 1 серпня й Волинської та Чернігівської, 3 серпня в більшості західних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура вдень 24-29°; у південних областях та в Криму вдень 27-32°.

Погода в Україні

Як раніше розповідали синоптики, середня місячна температура у серпні 2024 року прогнозується в межах 20-26°, у Карпатах 17-19°. Це на 2° (на південному сході країни на 2,5°) вище за норму.

Детальніше про погоду на перші дні серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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