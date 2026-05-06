Першими заходять і останніми залишають позиції: 6 травня Україна відзначає День піхоти

Головне: Основа війська: Піхота є родом військ, який складає основу Сухопутних військ України та відіграє критичну роль у війні.

Хто такі піхотинці

Піхота - це військові, які безпосередньо утримують позиції на землі. Саме вони першими заходять на позиції та останніми їх залишають.

Йдеться про воїнів механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів, а також частин територіальної оборони. У сучасній війні, попри розвиток технологій, роль піхоти залишається ключовою.

У військовому середовищі існує проста аксіома: жодна територія не вважається контрольованою, поки на ній не стоїть піхотинець.

Як з’явилося свято

День піхоти в Україні з’явився у 2019 році. Його запровадили указом п’ятого президента Петра Порошенка, щоб вшанувати мужність і героїзм військових, які захищають державу.

"З метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій", - йдеться в документі.

Дата 6 травня стала офіційною для щорічного відзначення.

Роль піхоти у війні

Ще у 2014 році, з початком війни Росії проти України, саме піхота стала основою бойових дій. У складі механізованих і танкових бригад вона виконувала ключові завдання на передовій.

З початком повномасштабного вторгнення роль піхотинців лише зросла. Попри розвиток технологій, використання дронів і сучасного озброєння, саме вони залишаються тими, хто утримує позиції і забезпечує як оборону, так і наступ.

Піхота бере участь у найважчих боях, працює у міській забудові, на відкритій місцевості та в гірських районах. Жодна технологія поки що не здатна замінити людину, яка безпосередньо контролює територію.