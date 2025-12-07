Першими заходили на Курщину. В Києві показали фільм про легендарний 225 штурмовий полк

В Музеї історії України у Другій світовій війні відбулася церемонія відкриття експозиції Прапорів Стійкості – у День Збройних Сил України музею передали на довічне зберігання бойові прапори з найгарячіших точок фронту. Також відбулася презентація фільму "225" про відомий 225 Окремий штурмовий полк ЗСУ.

Бойові прапори з найгарячіших точок фронту передали музею

"Прапори стійкості" – це експозиція, де зібрані бойові стяги підрозділів сухопутних військ з підписами, які військовослужбовці нанесли, перебуваючи в зоні виконання бойових завдань. Прапори привезли до Києва з найгарячіших точок фронту. Вони були в бліндажах, окопах, пройшли з воїнами найважчі випробування. Кожен стяг має свою історію і кожен є символом стійкості та справжнім історичним артефактом.

Прапори, які пройшли з військовими такий нелегкий шлях, передали до фондів музею. У церемонії передачі взяли участь командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Геннадій Шаповалов, начальник управління комунікацій командування військ ЗСУ полковник Андрій Подік і генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

"Прапори стійкості!" – це історія, яку ми не маємо права забувати. І вони вкотре нагадують нам про бойовий шлях, який проходили і проходять наші військові. На прапорах ви можете побачити назви населених пунктів, прізвища військовослужбовців. Деяких, на жаль, вже немає серед нас. І ці прапори для підрозділів мають особливий символізм. Тому хочу сьогодні доручити музею зберегти цю пам'ять для наших нащадків", – сказав командувач Сухопутних військ Збройних Сил Геннадій Шаповалов.

"Прапори стійкості" передали Музею (фото: РБК-Україна)

До "Прапорів стійкості" входять понад 80 стягів бойових підрозділів сухопутних військ. Більшість з них супроводжують відео від самих військових, які розповідають про шлях від початку становлення і до передачі прапорів до музею.

"Воїни розповідають, як під час боїв вони захищають нас і нашу державу. Я впевнений, ко кожен із воїнів, який брав собі стяг, не думав, що колись він стане історією і буде переданий до музею. Це не просто стяг, як десятки і сотні таких самих стягів в когось вдома, в офісах, організаціях. Але саме ці мають особливу історичну цінність. Зібрані під цим дахом прапори символізують більше 80 підрозділів сухопутних військ, і це дуже цінно", – зазначив полковник Андрій Подік.

У фільмі є кадри кадри зі звільнення Андріївки, Кіндратівки

Після церемонії передачі бойових стягів відбулася прем'єра документального фільму "225". Це перший великий документальний проект, присвячений підрозділу, який став уособленням сучасних українських штурмових військ – 225-му окремому штурмовому полку.

Стрічка військового режисера Дмитра Куєвди, створена за підтримки Медіацентру Збройних Сил України, розповідає про історію полку та його командира Олега Ширяєва – людину, що пройшла шлях від керівника лазні до одного з найважливіших бойових командирів у війні, яка формує майбутнє нашої країни.

Режисер Дмитро Куєвда раніше вже знімав фільми "Курськ 1", "Курськ 2". 225 окремий штурмовий полк брав безпосередню участь в Курській операції, першими проривали кордон. До 225 ОШП режисер звертався, щоб отримати ексклюзивні матеріали про ці події, особисті записи бійців. Так поступово з'явилася ідея зняти про підрозділ окремий фільм, каже РБК-Україна Олексій, начальник відділення комунікацій 225 ОШП.

Фільм "225" презентували в Києві 6 грудня (фото: надане РБК-Україна)

"Командир Олег Ширяєв підтримав дуже цю ідею, пообіцяв в усьому сприяти. В серпні команда приїхала, і почалися зйомки. Спілкувалися з різними командирами батальйонів, з військовими. Знімали безпосередньо там, де військові знаходяться постійно, в їхньому районі зосередження. Знімали в різних локаціях. Надавали додаткові матеріали", – додає він.

Зйомки відбувалися в два етапи. Перший – в серпні і перші половині вересня 2025 року. І потім – весь жовтень. Загалом – повних два місяці. Це нові кадри. На цих кадрах присутні моменти звільнення Кіндратівки, Андріївки.

"Це ось прямо свіжі події. Є і ретроспективні кадри, але фактично виходить, що зараз у фільмі представлений матеріал, відзнятий ось нещодавно. Фільм вже є у відкритому доступі на Youtube-платформі. Його вже можна і треба дивитися. Тому що це історії реальних людей, які спершу були звичайними добровольцями-солдатами і завдяки своїм якостям вже доросли до командирів батальйону нашого 225 ОШП і вже є досить успішними командирами. І на їхньому рахунку – вже багато успішних операцій", – ділиться пан Олексій.

Ті, хто першими заходили на Курщину

Фільм "225" – про людей, про біль, страх і героїзм. Про хлопців, чоловіків і дівчат, які ще вчора працювали продавцями, охоронцями, будівельниками, менеджерами страхових компаній. Про тих, хто сидів у тюрмах, і тих, хто їх саджав. Про прокурорів, суддів і підсудних, яких війна об’єднала в одну родину. Вони заходили першими на Курщину, були в Бахмуті, зупиняли ворога під Сумами й нищили його на Запоріжжі.

Це кіно показує глядачу, що супергерої не народжуються десь у центрі Манхеттена – вони можуть бути з міста Люботина Харківської області, або з Жмеринки, або з Києва. Супергерої служать у ЗСУ, і там вони народжуються, каже режисер фільму Дмитро Куєвда.

Чимало контенту фільму "225" довелося скоротити, бо матеріалу спершу відзняли дуже багато, згадує він в розмові з РБК-Україна.

"Матеріалу вистачило б на дві або три години фільму, але суто з технічних причин ми розуміємо, що стільки люди не дивилися б. Тому обрали максимальну тривалість фільму в близько одну годину хронометражу", – розповідає Дмитро.

Військові 225 ОШП поруч з іншими заходили першими на Курщину, були в Бахмуті, зупиняли ворога під Сумами (фото: надані РБК-Україна)

На етапі збору матеріалу доводилося бувати в небезпечних ситуаціях, але зйомкам це не ставало на заваді. Втім, що відзняти багатьох людей, доводилося немало чекати.

"Наприклад, були такі ситуації. Ми приїжджаємо знімальною групою, тут іде війна, якесь КПП, і ми відволікаємо людей від роботи. Там люди воюють війну, а ми тут з камерою, і захисникам треба було знайти час, щоб з нами поспілкуватися. Тому в цьому сенсі був челендж, щоб знайти цих людей і записати їх. Бо часом у них буквально немає жодної вільної хвилини, оскільки це бойові дії. Тому часто це відбувалося, як рибалка. Ми приїздимо на позиції і чекаємо. Вони воюють – ми чекаємо. Може за цей час якісь патрони піднесемо. Ось так це часом відбувалося", – згадує автор фільму.

За словами режисера, вже на фінальній стадії монтажу йому сильно запам'ятвалося те, як командир описує особовий склад, де до кожного треба зназодити свій підхід.

"Моя найулюбленіша сцена – це мікроепізод, коли командир 225 ОШП розповідає про особовий склад. Це геть не бойова екшн-сцена. Але саме сюжет про бойовий склад, де він каже, що там є і робітники, і колишні СЕО, і колишні ув'язнені. І треба дійсно мати авторитет, щоб давати людям накази, щоб всіх цих людей організовувати в одну спільну структуру. Я вважаю, що дуже це сильний момент", – каже він.

Режисер та військові, які стали героями фільму "225" (фото: надане РБК-Україна)

"Вірю, є всі шанси виграти війну", – Герой України Олег Ширяєв

"На жаль, війна – це хаос. І ось ми зараз посміхаємось, є що згадати. Але війна – це, на жаль, в більшості не добрі спогади. Та біль, які назавжди закарбувалася, її не передати словами. Неможливо картину написати, неможливо передати будь-чим той біль, який має в собі кожен з нам і які дотичні до війни", – сказав під час обговорення фільму "225" Герой України, командир 225-го окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв.

За його словами, це стосується не тільки, звісно, 225ї. На жаль, в усіх є втрати, і ми втрачаємо завжди кращих.

"Є безліч проблемних питань. Але головне – це втриматись, простояти. І я свято вірю, що цю війну є всі шанси виграти", – додав він.

225 ОШП – це історія, коли люди добровільно, або через ТЦК або іншим шляхом прийшли до підрозділу. Як би не потрапили люди до Збройних Сил, при правильному підході вони розкриються, впевнений він. І до кожної людини треба шукати свій підхід.

"У кожного є свої погляди, свій характер. Бог утворив цей світ різнокольоровим, з різними смаками. І ми всі різні. Кожен з нас пройшов шлях. А шлях до нас – це шлях простого солдата. Всі мої командири штурмових батальйонів – це люди, які відповідають за кожне слово військової присяги. Це ті, хто колись служили звичайними солдатами", – каже він.

Герой України, командир 225-го окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв (фото: надане РБК-Україна)