"Книга, що вчить думати". В Києві за участі ГУР презентували 5-томник про світові розвідки

Унікальна праця про спецслужби світу: чому варто читати цю книгу?

П’ятитомник "Війни в лабіринтах. Історія спеціальних служб 1919-1945 рр."став безпрецедентним внеском у документальну літературу з історії розвідки та контррозвідки.

Особливою цінністю видання стало широке часово-географічне охоплення описаних подій: тут про розвідки і Африки, і Азії, і Америки. Від "Експансії Японії" (Таїланд, Індокитай, Індонезія) д захоплюючих історій про розвідку Мексики, Аргентини та Еквадору.

"Мій багаторічний досвід видавця говорить про те: як тільки зявляється якесь велике дослідження, яке закриває певну тему, зазвичай це дослідження треба перекласти з англійської. Іноді - з німецької. Або - з італійської, як-от "Історія цивілізації" під редакцією Умберто Еко. І я вперше за 35 років керування видавництвом стикаюся з такою фундаментальною роботою, яка дійсно закриває для українського читача таку тему як історія спецслужб", - підкреслив письменник і видавець, директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

Фото: видавець Олександр Красовицький (фото ГУР)

Історик, телеведучий, заслужений журналіст України, доктор історичних наук Данило Яневський під час заходу не приховував свого здивування тим, як пану Ландеру вдалося написати таку фундаментальну працю самому, адже об'єм книг дійсно вражає. Втім, сам автор поділився: в його бібліотеці - велике зібрання літератури про світові розвідки різними мовами, а робота стала результатом багатьох років праці.

Більшість матеріалів, представлених у монографії, оприлюднювалися вперше. Видання містить раніше невідомі архівні документи багатьох країн і було проілюстроване унікальними фото. За словами Ігоря Ландера, попри те, що книга присвячена розвідці різних країн світу, в його зібранні - й про багато викликів, перед якими опинилася і Україна.

"Деякі моменти наше керівництво знало, і може дати на багато питань навіть більш адекватну відповідь. Проте кому буде цікава ця книга? Безперечно, не тільки тим, хто працює у галузі секретних служб. Вона буде цікава й тим, хто цікавиться історією, в тому числі історією 20 сторіччя. Моє дослідження – це не збірка нарисів. Це збірка, яка підготовлена таким чином, щоб виникало запитання "чому". Книга аналізує політичні, військові, історичні, технологічні процеси. І показує, як та чому все це відбувалося саме так", - зазначає Ігор Ландер.

Фото: автор Ігор Ландер (фото ГУР)

Сам Данило Яневський прочитав цю фундаментальну працю з олівцем. І дійшов після цього власного висновку: "Держава, яка не має мотивованої, навченої, добре профінансованої системи спеціальних служб - розвідувальних та контррозвідувальних, служб з боротьби з тероризмом, а тепер вже й кібертероризмом - ця держава приречена".

"Це головний висновок, який особисто я для себе виніс, читаючи цю працю", - поділився Яневський.

Фото: журналіст Данило Яневсьский (фото ГУР)

У післямові до книги Ігор Ландер написав: бувало, що численні королі, президенти та інші керівники держав, які не дослухалися до своїх секретних служб, і нічого хорошого з цього не виходило. А ті, які слухали, врешті приймали правильні й вирішальні для своїх країн рішення.

Книга, яку читають українські розвідники

В учасника заходу, колишнього заступника начальника ГУР МО, генерала-майора Іллі Павленка є досвід служби і в контррозвідці - свого часу мав посаду першого заступника департаменту контррозвідки. Було це досить давно, ще у 2010 році. З 2014 року після перемоги Майдану його знову запросили на ту саму посаду. Тоді вони поетапно відновлювали довіру до нашої контррозвідки після президента-втікача Януковича. Потім він вже пішов працювати в ГУР МО.

"Кажуть, президентів зазвичай оцінюють за перших сто днів роботи. Так само в мене вже є враження про цю книгу з перших ста сторінок, які я встиг прочитати за пару днів. Мушу сказати, що ці п'ять книжок дають можливість отримати повне уявлення про діяльність різноманітних спецслужб, дає можливість вивчати історію, вивчати особистості через ті події, які були викладені в призмі діяльності спецслужб", - каже він.

Фото: колишній заступник керівника ГУР Ілля Павленко (фото ГУР)

З перших ста сторінок він дізнався, як працює парламентський контроль у Великій Британії.

"У нас зі спецслужбами парламентський контроль запрацював, тільки коли діюче скликання Верховної Ради прийняло закон "Про розвідку". А уявіть собі - Перша світова війна, і в Британії вже налагоджена система, за якою країна опікується своїми розвідувальними органами - комітети при парламенті, тощо. Так само ми можемо проаналізувати, читаючи в цій роботі про спецслужби африканських країн. І те, як там опікувалися ними, і наскільки врешті ці держави стали успішними, і вони чогось досягли", - ділиться враженнями Ілля Павленко.

В Британії свого часу виникла ідея створення підрозділу аналітики, яка стала вивчати світові ресурси. І, аналізуючи це, вони розуміли, що в тій чи іншій країні йшла підготовка до війни.

"Ми бачимо, що зараз те саме робить Китай", - зазначає він.

За словами Павленка, книги Ігоря Ландера будуть цікаві до прочитання й політикам. Адже дають розуміння того, як приймалися ті чи інші політичні рішення у 20 сторіччі стосовно безпеки своїх країн в контексті політики щодо спецслужб.

"Я уявляю, скільки часу та зусиль витрачено, збираючи всі ці унікальні дані. Читаючи цю книгу, можна зрозуміти різні державні системи. Можна зрозуміти, скажімо, що таке комунізм. Це зовсім не те, що писав Карл Маркс. І це те, що ми можемо для себе взяти в боротьбі, яку ми зараз ведемо з ворогом", – каже Ілля Павленко.

За словами представниці ГУР МО Ольги Мосьондз, такі праці надзвичайно важливі, а пятитомник Ігоря Ландера - це дуже ґрунтовне дослідження, яке показує ключові періоди історії спецслужб різних країн світу.

"Читати всім нам про це дуже цікаво. Ці дослідження дають можливість проаналізувати і методи впливу, і дають можливість розвивати критичне мислення, і розуміти суспільно-політичні процеси. Це також дає розуміння методів пропаганди. А тим, хто сам дотичний до спецслужб, теж читати це важливо, щоб знати історії своїх колег. Бо яким самородком ти б не був, вже хтось до тебе це робив, вже хтось до тебе винайшов ці методи", - каже вона.

Фото: представниця ГУР Ольга Мосьондз (фото ГУР)

Вона навела слова очільника ГУР Кирила Буданова: Винаходити нове - це дуже добре, але й старе не варто забувати. Бо перевірені методи часто виявляються дуже ефективними. Особливо якщо мова про ті методи, які використовують наші розвідники та військовослужбовці в боротьбі з окупантом та агресором - Російською Федерацією.

Також Ольга Моьондз висловила сподівання, що Ігор Ландер колись напише й історію сучасної російсько-української війни. І додала: очільник ГУР МО також вже має у себе примірники "Війни в лабіринтах".

Про автора книг Ігоря Ландера

Ігор Йосипович Ландер - автор понад 20 монографій та навчальних посібників з історії спецслужб, опублікованих у трьох країнах, поділився своїми дослідженнями. Він закінчив із відзнакою курс "Тероризм та контртероризм: зв’язок теорії і практики" у Лейденському університеті (Нідерланди), був кандидатом економічних наук та підполковником запасу. Також був членом Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору "Альфа" і Міжнародної поліцейської асоціації, володів англійською та китайською мовами.