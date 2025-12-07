Первыми заходили на Курщину. В Киеве показали фильм о легендарном 225 штурмовом полке

В Музее истории Украины во Второй мировой войне состоялась церемония открытия экспозиции Флагов Стойкости – в День Вооруженных Сил Украины музею передали на пожизненное хранение боевые знамена из самых горячих точек фронта. Также состоялась презентация фильма "225" об известном 225 Отдельном штурмовом полку ВСУ.

Боевые знамена из самых горячих точек фронта передали музею

"Знамена стойкости" – это экспозиция, где собраны боевые знамена подразделений сухопутных войск с подписями, которые военнослужащие нанесли, находясь в зоне выполнения боевых задач. Флаги привезли в Киев из самых горячих точек фронта. Они были в блиндажах, окопах, прошли с воинами тяжелые испытания. Каждый флаг имеет свою историю и каждый является символом стойкости и настоящим историческим артефактом.

Флаги, которые прошли с военными такой нелегкий путь, передали в фонды музея. В церемонии передачи приняли участие командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов, начальник управления коммуникаций командования войск ВСУ полковник Андрей Подик и генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"Знамена стойкости!" – это история, которую мы не имеем права забывать. И они в очередной раз напоминают нам о боевом пути, который проходили и проходят наши военные. На флагах вы можете увидеть названия населенных пунктов, фамилии военнослужащих. Некоторых, к сожалению, уже нет среди нас. И эти флаги для подразделений имеют особый символизм. Поэтому хочу сегодня поручить музею сохранить эту память для наших потомков", – сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Геннадий Шаповалов.

"Знамена стойкости" передали Музею (фото: РБК-Украина)

В "Флаги стойкости" входят более 80 знамен боевых подразделений сухопутных войск. Большинство из них сопровождают видео от самих военных, которые рассказывают о пути от начала становления и до передачи флагов в музей.

"Воины рассказывают, как во время боев они защищают нас и наше государство. Я уверен, что каждый из воинов, который брал себе флаг, не думал, что когда-то он станет историей и будет передан в музей. Это не просто знамя, как десятки и сотни таких же флагов у кого-то дома, в офисах, организациях. Но именно эти имеют особую историческую ценность. Собранные под этой крышей флаги символизируют более 80 подразделений сухопутных войск, и это очень ценно", – отметил полковник Андрей Подик.

В фильме есть кадры кадры кадры по освобождению Андреевки, Кондратовки

После церемонии передачи боевых знамен состоялась премьера документального фильма "225". Это первый большой документальный проект, посвященный подразделению, которое стало олицетворением современных украинских штурмовых войск – 225-му отдельному штурмовому полку.

Лента военного режиссера Дмитрия Куевды, созданная при поддержке Медиацентра Вооруженных Сил Украины, рассказывает об истории полка и его командира Олега Ширяева – человека, прошедшего путь от руководителя бани до одного из важнейших боевых командиров в войне, которая формирует будущее нашей страны.

Режиссер Дмитрий Куевда ранее уже снимал фильмы "Курск 1", "Курск 2". 225 отдельный штурмовой полк принимал непосредственное участие в Курской операции, первыми прорывали границу. В 225 ОШП режиссер обращался, чтобы получить эксклюзивные материалы об этих событиях, личные записи бойцов. Так постепенно появилась идея снять о подразделении отдельный фильм, говорит РБК-Украина Алексей, начальник отделения коммуникаций 225 ОШП.

Фильм "225" презентовали в Киеве 6 декабря (фото: предоставлено РБК-Украина)

"Командир Олег Ширяев поддержал очень эту идею, пообещал во всем содействовать. В августе команда приехала, и начались съемки. Общались с разными командирами батальонов, с военными. Снимали непосредственно там, где военные находятся постоянно, в их районе сосредоточения. Снимали в разных локациях. Предоставляли дополнительные материалы", – добавляет он.

Съемки происходили в два этапа. Первый – в августе и первые половине сентября 2025 года. И потом – весь октябрь. В целом – полных два месяца. Это новые кадры. На этих кадрах присутствуют моменты освобождения Кондратовки, Андреевки.

"Это вот прямо свежие события. Есть и ретроспективные кадры, но фактически получается, что сейчас в фильме представлен материал, отснятый вот недавно. Фильм уже есть в открытом доступе на Youtube-платформе. Его уже можно и нужно смотреть. Потому что это истории реальных людей, которые сначала были обычными добровольцами-солдатами и благодаря своим качествам уже доросли до командиров батальона нашего 225 ОШП и уже являются достаточно успешными командирами. И на их счету - уже много успешных операций", – делится Алексей.

Те, кто первыми заходили на Курщину

Фильм "225" – о людях, о боли, страхе и героизме. О ребятах, мужчинах и девушках, которые еще вчера работали продавцами, охранниками, строителями, менеджерами страховых компаний. О тех, кто сидел в тюрьмах, и тех, кто их сажал. О прокурорах, судьях и подсудимых, которых война объединила в одну семью. Они заходили первыми на Курщину, были в Бахмуте, останавливали врага под Сумами и уничтожали его на Запорожье.

Это кино показывает зрителю, что супергерои не рождаются где-то в центре Манхэттена – они могут быть из города Люботина Харьковской области, или из Жмеринки, или из Киева. Супергерои служат в ВСУ, и там они рождаются, говорит режиссер фильма Дмитрий Куевда.

Немало контента фильма "225" пришлось сократить, потому что материала сначала отсняли очень много, вспоминает он в разговоре с РБК-Украина.

"Материала хватило бы на два или три часа фильма, но чисто по техническим причинам мы понимаем, что столько люди не смотрели бы. Поэтому выбрали максимальную продолжительность фильма в около один час хронометража", – рассказывает Дмитрий.

Военные 225 ОШП рядом с другими заходили первыми на Курщину, были в Бахмуте, останавливали врага под Сумами (фото: предоставлены РБК-Украина)

На этапе сбора материала приходилось бывать в опасных ситуациях, но съемкам это не становилось помехой. Впрочем, чтобы отснять многих людей, приходилось немало ждать.

"Например, были такие ситуации. Мы приезжаем съемочной группой, здесь идет война, какое-то КПП, и мы отвлекаем людей от работы. Там люди воюют войну, а мы здесь с камерой, и защитникам надо было найти время, чтобы с нами пообщаться. Поэтому в этом смысле был челлендж, чтобы найти этих людей и записать их. Потому что порой у них буквально нет ни одной свободной минуты, поскольку это боевые действия. Поэтому часто это происходило, как рыбалка. Мы приезжаем на позиции и ждем. Они воюют – мы ждем. Может за это время какие-то патроны поднесем. Вот так это порой происходило", – вспоминает автор фильма.

По словам режиссера, уже на финальной стадии монтажа ему сильно запомнилось то, как командир описывает личный состав, где к каждому надо найти свой подход.

"Моя самая любимая сцена – это микроэпизод, когда командир 225 ОШП рассказывает о личном составе. Это совсем не боевая экшн-сцена. Но именно сюжет о боевом составе, где он говорит, что там есть и рабочие, и бывшие СЕО, и бывшие заключенные. И надо действительно иметь авторитет, чтобы давать людям приказы, чтобы всех этих людей организовывать в одну общую структуру. Я считаю, что очень это сильный момент", – говорит он.

Режиссер и военные, которые стали героями фильма "225" (фото: предоставлено РБК-Украина)

"Верю, есть все шансы выиграть войну", - Герой Украины Олег Ширяев

"К сожалению, война – это хаос. И вот мы сейчас улыбаемся, есть что вспомнить. Но война – это, к сожалению, в большинстве не хорошие воспоминания. И боль, которая навсегда запечатлелась, ее не передать словами. Невозможно картину написать, невозможно передать чем-либо ту боль, которую имеет в себе каждый из нас и которые касаются войны", – сказал во время обсуждения фильма "225" Герой Украины, командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев.

По его словам, это касается не только, конечно, 225-й. К сожалению, у всех есть потери, и мы теряем всегда лучших.

"Есть множество проблемных вопросов. Но главное – это удержаться, простоять. И я свято верю, что эту войну есть все шансы выиграть", – добавил он.

225 ОШП - это история, когда люди добровольно, или через ТЦК или другим путем пришли в подразделение. Как бы ни попали люди в Вооруженные Силы, при правильном подходе они раскроются, уверен он. И к каждому человеку надо искать свой подход.

"У каждого есть свои взгляды, свой характер. Бог создал этот мир разноцветным, с разными вкусами. И мы все разные. Каждый из нас прошел путь. А путь к нам – это путь простого солдата. Все мои командиры штурмовых батальонов – это люди, которые отвечают за каждое слово военной присяги. Это те, кто когда-то служили обычными солдатами", – говорит он.

Герой Украины, командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев (фото: предоставлено РБК-Украина)