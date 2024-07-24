Першими цілями посиленої ППО України мають стати ФАБ-3000 і Су-34, - The Telegraph

Застосування РФ бомб типу ФАБ-3000

Наприкінці червня в Росії заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54 в Україні. Тоді не виключалось, що окупанти встигли модифікувати радянську зброю, начинивши її новим модулем. Як зазначало видання Defense Express, для сбросів цих бомб РФ, ймовірно, використовує Су-34.

Додамо, що самі бомби такого типу РФ вже використовувала при бомбордуваннях Маріуполя у 2022 році, ще до модернізації. До Маріуполя ці ФАБи використовували російські війська під час війну у Афганістані.

Вже в липні Міноборони Росії показало відео, як Су-34 завдає удар по Україні тритонною бомбою ФАБ-3000. У відповідь в ОП закликали Захід дозволити знищувати ворожі літаки на території РФ.

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