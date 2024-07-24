RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первыми целями усиленной ПВО Украины должны стать ФАБ-3000 и Су-34, - The Telegraph

Фото: Су-34, с которых РФ запускает по Украине ФАБ-3000 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Первыми целями после усиления ПВО в Украине, должны стать ФАБ-3000 и Су-34. Именно с таких самолетов РФ запускает эти бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, как только Украина усилит противовоздушную оборону, первыми под огонь должны попасть самолеты Су с большими планирующими бомбами.

"То есть развертывание гигантских новых бомб является запугивающим шагом российских ВКС. Но на самом деле это может привести к обратному эффекту, если перевозящий бомбы Су попадет в ловушку новой обороны Украины", - отмечают журналисты.

Усиление ПВО

Издание напоминает, что за несколько недель до недавнего саммита НАТО в Вашингтоне, союзники Украины пообещали поставить еще четыре батареи Patriot в дополнение к уже предоставленным трем батареям.

И в ближайшие дни украинские военно-воздушные силы должны получить первый из 85 бывших натовских истребителей F-16.

 

Применение РФ бомб типа ФАБ-3000

В конце июня в России заявили о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54 в Украине. Тогда не исключалось, что оккупанты успели модифицировать советское оружие, начинив его новым модулем. Как отмечало издание Defense Express, для сбросов этих бомб РФ, вероятно, использует Су-34.

Добавим, что сами бомбы такого типа РФ уже использовала при бомбежках Мариуполя в 2022 году, еще до модернизации. До Мариуполя эти ФАБы использовали российские войска во время войны в Афганистане.

Уже в июле Минобороны России показало видео, как Су-34 наносит удар по Украине трехтонной бомбой ФАБ-3000. В ответ в ОП призвали Запад разрешить уничтожать вражеские самолеты на территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОF-16Война в Украине