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Ілон Маск втратив понад 200 мільярдів доларів: у чому причина

Фото: Генеральний директор Tesla Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Генеральний директор Tesla Ілон Маск втратив понад 200 мільярдів доларів через падіння акцій компанії-виробника електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними агентства, 21 листопада 2021 року статки винахідника cягнули 340 мільярдів доларів. Однак протягом останніх тижнів грудня капітал Маска почав різко знижуватися та зменшився до 137 мільярдів доларів.

Причиною стало падіння акцій Tesla. Як пише Bloomberg, за сім днів виробник електромобілів подешевшав на 85 мільярів доларів, а його ринкова капіталізація впала до 390 мільярдів доларів.

"Загалом за рік вартість компанії скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів", - додають ЗМІ.

Нагадаємо, раніше американські журналісти інформували про те, що статки Маска тануть після купівлі Twitter.

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TeslaИлон Маск