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Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов: в чем причина

Фото: Генеральный директор Tesla Илон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Генеральный директор Tesla Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов из-за падения акций компании-производителя электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным агентства, 21 ноября 2021 года состояние изобретателя составило 340 миллиардов долларов. Однако за последние недели декабря капитал Маска начал резко снижаться и уменьшился до 137 миллиардов долларов.

Причиной стало падение акций Tesla. Как пишет Bloomberg, за семь дней производитель электромобилей подешевел на 85 миллиардов долларов, а его рыночная капитализация упала до 390 миллиардов долларов.

"В общей сложности за год стоимость компании сократилась втрое. В январе она оценивалась в 1,2 триллиона долларов", - добавляют СМИ.

Напомним, ранее американские журналисты информировали о том, что состояние Маска тает после покупки Twitter.

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TeslaИлон Маск