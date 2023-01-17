Першим питанням нового глави Міноборони Німеччини будуть танки для України, - віце-канцлер

"Це буде перше питання, яке він має конкретно вирішити", - заявив він.

Хабек додав, що "термінове питання" про те, як Україні слід надавати підтримку для оборони, є важливим короткостроковим рішенням, яке має ухвалити новий міністр.

Зазначимо, Німеччина раніше відмовлялася постачати Україні танки на тій підставі, що таке рішення має ухвалюватися після консультацій із союзниками щодо НАТО, а не в односторонньому порядку. Німеччина, за словами канцлера Олафа Шольца, не може в цьому питанні діяти поодинці.

У Берліні побоювалися, що передача Україні важких наступальних озброєнь, таких як танки Leopard 2 або БМП Mader може призвести до подальшої ескалації військового конфлікту з ризиком прямого залучення до нього країн НАТО.

При цьому частина німецького уряду виступала проти постачання танків Україні, а інша частина - наполягала на передачі озброєння. Разом з тим у Бундестазі заявляли, що на озброєнні Європи знаходяться близько 2 тисяч танків Leopard 2, а постачання близько 10% з них Україні було б дуже корисним.

Після Франція оголосила, що передасть Україні наступальну бронетехніку західного виробництва – французькі AMX-10RCR, а Сполучені Штати – про передачу БМП Bradley. Берлін після заяв партнерів здався та пообіцяв передати бойові машини піхоти Marder та зенітні машини Gepard.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку.

Німецьке видання Spiegel писало про те, що крісло міністра оборони Німеччини може зайняти міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Пізніше цю інформацію підтвердив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Я радий, що новим міністром оборони стане визначний політик нашої країни Борис Пісторіус", - заявив Шольц.

Пізніше у пресслужбі уряду Німеччини повідомили, що Пісторіуса призначено новим міністром оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.