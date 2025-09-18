Першим особам Італії посилили охорону через убивство Чарлі Кірка

Міністерство внутрішніх справ Італії минулої п'ятниці, 12 вересня, видало циркуляр, що передбачає "перегляд та ймовірне посилення заходів щодо профілів ризику" щодо двох заступників голови Ради міністрів Італії (віцепрем’єрів) - Антоніо Таяні і Маттео Сальвіні.

Спочатку до переліку було внесено і прем'єр-міністра Джорджу Мелоні, але згодом її виключили, оскільки не виявили загроз безпеці.

Таяні повідомив, що сьогодні, 18 вересня, було підвищено рівень охорони для нього, а також заступника голови Ради міністрів та віцепрем’єра Сальвіні, адже в країні склалася не найкраща безпекова ситуація.

За власним вибором, від початку своєї каденції Таяні й Сальвіні користувалися охороною другого рівня. Після вбивства Кірка, служби безпеки визнали такий режим недостатнім.