Первым лицам Италии усилили охрану после убийства Чарли Кирка

В Италии усилили охрану двум членам правительства. Поводом для усиления протокола безопасности стало недавнее убийство в США праворадикального активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.
Министерство внутренних дел Италии в минувшую пятницу, 12 сентября, издало циркуляр, предусматривающий "пересмотр и вероятное усиление мер по профилям риска" в отношении двух заместителей председателя Совета министров Италии (вице-премьеров) - Антонио Таяни и Маттео Сальвини.
Изначально в перечень была включена и премьер-министр Джорджа Мелони, но позже ее исключили, не обнаружив угроз безопасности.
Таяни сообщил, что сегодня, 18 сентября, был повышен уровень охраны в отношении него, а также заместителя председателя Совета министров и вице-премьера Сальвини, поскольку в стране сложилась не лучшая ситуация с безопасностью.
Охрану для обоих чиновников поднимут до уровня "исключительного". Это предусматривает использование двух-трех бронированных автомобилей с тремя агентами в каждом из них.
По собственному выбору, с начала своей каденции Таяни и Сальвини пользовались охраной второго уровня. После убийства Кирка, службы безопасности признали такой режим недостаточным.
10 сентября на территории кампуса Университета долины Юта в США, был убит праворадикальный активист Чарли Кирк.
На следующий день подозреваемый в преступлении Тайлер Робинсон сдался полиции. Ему предъявили ряд обвинений, поместили в тюрьму округа Юта без права освобождения под залог и проводят оценку его психического состояния.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
Мотив убийства Тайлером Кирка до сих пор не установлен. Но следователи установили, что подозреваемый был сторонником крайне левой идеологии.