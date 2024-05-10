Перші винищувачі F-16 передадуть Україні до липня, - ЗМІ

Перші винищувачі F-16, які будуть поставлені Заходом, прибудуть в Україну протягом кількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Standard.
За словами високопоставленого військового джерела, винищувачі будуть передані в червні-липні.
При цьому джерело видання не повідомило, хто саме поставить винищувачі.
Після тривалих переговорів союзники України створили повітряну коаліцію. Це важливий крок до зміцнення обороноздатності України проти російської агресії.
Зокрема, Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів. Наразі українські пілоти проходять підготовку на F-16 у країнах-учасницях коаліції.
Перші F-16 вже мають прибути в Україну разом із навченими пілотами та технічним персоналом. Наразі невідомо, коли саме Україна отримає F-16. Однак міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.
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