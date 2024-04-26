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Перші F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами, - Пентагон

П'ятниця 26 квітня 2024 15:42
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Перші F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами, - Пентагон Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україні цього року разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону Ллойда Остіна перед початком засідання у форматі "Рамштайн".

Як зазначив Остін, за останні два роки члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", - сказав очільник Пентагону.

За його словами, цього року в Україну почнуть прибувати перші винищувачі F-16.

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", - заявив Остін.

Нагадаємо, сьогодні проходить 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". У Міноборони зазначили, що союзники обговорять постачання ракет ATACMS, снарядів та іншого озброєння.

F-16 для України

Україна отримає від союзників винищувачі F-16. Авіаційну коаліцію очолюють Нідерланди та Данія. Також партнери навчають українських пілотів та інженерів.

У Повітряних силах раніше зазначили, що навчання пілотів вже на завершальному етапі. Раніше Велика Британія повідомила про закінчення навчання українських пілотів, наступний етап буде проходити у Франції.

Як очікується, перші винищувачі F-16 надійдуть в Україну цього року. Але точні терміни постачання невідомі.

Що відомо про винищувачі F-16 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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