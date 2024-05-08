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Не восени. У Нідерландах повідомили деталі поставок F-16 в Україну

Середа 08 травня 2024 15:01
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Не восени. У Нідерландах повідомили деталі поставок F-16 в Україну Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Поставки винищувачів F-16 в Україну почнуться вже цього літа. Поставки літаків уже готова почати Данія.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LRT.

"З літа цього року ми готові надати реальний потенціал, починаючи з данських F-16, а потім нідерландських F-16. Зрозуміло, українська сторона також має бути готовою до цього: має бути створено відповідну інфраструктуру і можливості для технічного обслуговування, починаючи із запасних частин і закінчуючи боєприпасами", - заявила вона.

За її словами, коаліція дуже старанно працює над поставками винищувачів в Україну.

"Я дуже сподіваюся, що з літа цього року ми зможемо поставити системи ППО в деяких частинах", - зазначила міністр.

F-16 для України

У 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.

Нещодавно стало відомо, що перша група українських пілотів успішно завершила базову програму навчання у Великій Британії і вже приступила до тренувань на F-16 у Данії.

У Пентагоні заявили, що перші винищувачі F-16 можуть бути передані Україні вже цього року.

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