Не восени. У Нідерландах повідомили деталі поставок F-16 в Україну

Поставки винищувачів F-16 в Україну почнуться вже цього літа. Поставки літаків уже готова почати Данія.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LRT.

"З літа цього року ми готові надати реальний потенціал, починаючи з данських F-16, а потім нідерландських F-16. Зрозуміло, українська сторона також має бути готовою до цього: має бути створено відповідну інфраструктуру і можливості для технічного обслуговування, починаючи із запасних частин і закінчуючи боєприпасами", - заявила вона.

За її словами, коаліція дуже старанно працює над поставками винищувачів в Україну.

"Я дуже сподіваюся, що з літа цього року ми зможемо поставити системи ППО в деяких частинах", - зазначила міністр.