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Первые истребители F-16 передадут Украине к июлю, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Первые истребители F-16, которые будут поставлены Западом, прибудут в Украину в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Standard.

По словам высокопоставленного военного источника, истребители будут переданы в июне-июле.

При этом источник издания не сообщил, кто именно поставит истребители.

F-16 для Украины

После продолжительных переговоров союзники Украины создали воздушную коалицию. Это важный шаг к укреплению обороноспособности Украины против российской агрессии.

В частности, Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров. В настоящее время украинские пилоты проходят подготовку на F-16 в странах-участницах коалиции.

Первые F-16 уже должны прибыть в Украину вместе с обученными пилотами и техническим персоналом. Пока неизвестно, когда именно Украина получит F-16. Однако министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен недавно заявляла, что Дания может начать поставки истребителей этим летом.

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