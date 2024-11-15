Не тільки через обстріли. Коли в Україні можуть відключати світло і чи вдасться цьому запобігти

Температура повітря в Україні поступово знижується. Синоптики вже прогнозують невеликі заморозки до кінця другої декади листопада. У деяких регіонах випав сніг. В цих умовах ймовірність відчутних проблем з енергозабезпеченням збільшується.

Рівно два місяці Україна прожила майже без планових відключень світла. Востаннє графіки застосовували 12 вересня. Щоправда, останніми днями у деяких регіонах світло почали відключати превентивно – на періоди повітряних тривог, якщо є небезпека ракетного обстрілу. Це необхідно, щоб знизити рівень негативних наслідків для техніки у разі потрапляння ракети в об'єкт.

Чому знову почали вимикати світло

Але 13 листопада знову виникла потреба обмежити постачання електроенергії. Це сталося не через небезпеку обстрілів, а через брак генерації.

Поки що обмеження торкнулися лише бізнесу та промислових підприємств. За інформацією "Укренерго", причина – у короткостроковому зниження потужності маневрової генерації та суттєвому зменшенні обсягів імпорту електроенергії.

За інформацією джерел видання, на деяких об'єктах теплової генерації виникла потреба провести аварійні ремонти, причина яких безпосередньо не пов'язана з обстрілом росіян. Імпорт електроенергії та сонячна генерація впали до мінімуму.

Обмеження скасували вже надвечір 13 листопада. Однак ймовірність повтору подібної ситуації є досить великою, оскільки споживання знаходиться практично на рівні генерації. Тому будь-які збої у виробництві електроенергії можуть бути відчутними для споживачів.

Ремонт енергетичного обладнання в Україні (фото: Getty Images)

"Зараз баланс у системі є. Скільки виробляють, стільки і споживають. Але цей баланс залежить від наявності чи відсутності обсягів генерації. Якщо з якихось причин не вистачає теплової генерації, то її компенсують сонцем чи імпортом. На сонце розраховувати зараз не доводиться, значить основний компенсатор –імпорт", – зазначив у коментарі РБК-Україна директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Але міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що рано піднімати паніку та говорити про повернення регулярних відключень світла. Для цього підстав немає. Ситуація, що виникла в середу, 13 листопада, є тимчасовою, зазначив він. "Нічого драматичного в системі не відбулося. Весь цей хайп і крики, що все повернулося (відключення – ред.), – це брехня", – заявив Галущенко.

Він також підтвердив, що на об'єктах теплогенерації сталися аварійні відключення через поломки. "Об'єкти генерації, які відновлені після таких масованих атак, можуть ламатися. І це сталося", – сказав міністр.

Також він уточнив, що імпорт склав близько 6% від потенційно можливого. "Його майже немає. Він становив лише 100 МВт (за можливості 1,7 ГВт – ред.)", – заявив Галущенко.

Що буде зі світлом далі

Проблеми, або як їх називають у Міненерго, а зараз уже і в "Укренерго", "зауваження" на енергооб'єктах траплялися вже неодноразово.

У вересні вони сталися на Південно-Українській АЕС, що призвело до зниження генерації одним із блоків станції. Тоді це негативно позначилося на рівні відключення споживачів.

Наприкінці жовтня на тій же станції, за інформацією джерел, знову виникли проблеми. Але зниження генерації практично не помічено споживачами, оскільки дефіцит покрили аварійним імпортом.

Зараз, якщо виникатимуть нові "зауваження" щодо роботи об'єктів генерації, імпорт не врятує. По-перше, в Європі теж йде похолодання та збільшується споживання електроенергії. Вільного ресурсу стає значно менше. По-друге, ціни на електрику в Україні залишаються нижчими за європейські, оскільки вони обмежені прайс-кепами. НКРЕКП з листопада планувала підняти рівень граничних цін для збільшення можливості імпорту, проте рішення досі не ухвалено.

Рябцев вважає, що без збільшення прайс-кепів або їх повного скасування імпорт навряд чи суттєво збільшиться. І ефекту від збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії не буде.

З грудня Україною збільшено ліміт для імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Але навіть зараз існуючі можливості не використовуються через низькі ціни в Україні.

Ціни на е/е в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.

Скріншот: oree.com.ua (натисніть на зображення для його збільшення)

Технічні можливості для імпорту збільшено, але промисловість його не бере, оскільки це дорого. "Бізнес чекає, що їм нададуть електроенергію всередині України за будь-яких умов. Але так це не працює, оскільки можуть бути дні, коли в балансі для них її не буде, як це сталося 13 листопада", – попереджає Рябцев.

Серйозних проблем з енергозабезпеченням поки що чекати підстав немає, якщо, звичайно, не буде суттєвих пошкоджень у системі генерації або передачі електроенергії внаслідок обстрілів. Легкі морози Україна переживе без потрясінь. Про це говорять джерела в уряді та експерти.

"З того, що я маю доступ до інформації, з того, що я розумію в енергосистемі, до (-)5 градусів ми можемо розраховувати проходити без істотних відключень. Далі, майже напевно, вони знадобляться, але будуть передбачувані, за графіком", – спрогнозував директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна.

В будь-якому випадку, розслаблятися не варто навіть за відсутності морозів. Ще один фактор, який може вплинути на енергопостачання, – це "зауваження", а, точніше, неполадки, які можуть виникнути в роботі, зокрема, об'єктів генерації.

За інформацією видання, на одній із великих електростанцій такі "зауваження" днями вже виникли. Для їх ліквідації найближчим часом буде потрібно деяке зниження генерації. Роботи планують провести в такий спосіб, щоб мінімізувати негативні наслідки для споживачів електроенергії.