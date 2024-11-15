Не только из-за обстрелов. Когда в Украине могут отключать свет и удастся ли этого избежать

Температура в Украине постепенно снижается. Синоптики уже прогнозируют небольшие заморозки к концу второй декады ноября. В некоторых регионах прошел снег. В этих условиях вероятность ощутимых проблем с энергообеспечением увеличивается.

Ровно два месяца Украина прожила практически без плановых отключений света. Последний раз графики применяли 12 сентября. Правда, в последние дни в некоторых регионах свет стали отключать превентивно – на периоды воздушных тревог, если есть опасность ракетных обстрелов. Это необходимо, чтобы снизить уровень негативных последствий для техники в случае попадания ракеты в объект.

Почему снова начали отключать свет

Но вот 13 ноября снова возникла необходимость ограничить поставки электроэнергии. Это произошло не из-за опасности обстрелов, а вследствие нехватки генерации.

Пока ограничения коснулись только бизнеса и промышленных предприятий. По информации "Укрэнерго", причина – в краткосрочном снижение мощности маневровой генерации и существенном уменьшении объемов импорта электроэнергии.

По информации источников издания, на некоторых объектах тепловой генерации возникла необходимость провести аварийные ремонты, причина которых непосредственно не связана с обстрелами россиян. Импорт электроэнергии и солнечная генерация упали до минимума.

Ограничения отменили уже к вечеру 13 ноября. Однако вероятность повтора подобной ситуации довольно велика, поскольку потребление находится практически на уровне генерации. Поэтому любые сбои в производстве электроэнергии могут быть ощутимы для потребителей.

Ремонт энергетического оборудования в Украине (фото: Getty Images)

"Сейчас баланс в системе есть. Сколько производят, столько и потребляют. Но этот баланс зависит от наличия или отсутствия объемов генерации. Если по каким-то причинам не хватает теплово генерации, то ее компенсируют солнцем или импортом. На солнце рассчитывать сейчас не приходится, значит основной компенсатор – импорт", – отметил в комментарии РБК-Украина директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Но министр энергетики Герман Галущенко считает, что рано поднимать панику и говорить о возврате регулярных отключений света. Для этого оснований нет. Ситуация, возникшая в среду, 13 ноября, временная, отметил он. "Ничего драматического в системе не произошло. Весь этот хайп и крики, что все вернулось (отключения – ред.), – это вранье", – заявил Галущенко.

Он также подтвердил, что на объектах теплогенерации произошли аварийные отключения из-за поломок. "Объекты генерации, которые восстановлены после таких массированных атак, могут ломаться. И это произошло", – сказал министр.

Также он уточнил, что импорт составил около 6% от потенциально возможного. "Его почти нет. Он составлял всего 100 МВт (при возможности 1,7 ГВт – ред.)", –заявил Галущенко.

Что будет со светом дальше

Неполадки, или как их называют в Минэнерго, а сейчас уже и в "Укрэнерго", "замечания" на энергообъектах были уже не раз.

В сентябре они произошли на Южно-Украинской АЭС, что привело к снижению генерации одним из блоков станции. Тогда это негативно отразилось на уровне отключения потребителей.

В конце октября на той же станции, по информации источников издания, снова возникли проблемы. Но снижение генерации практически было не замечено потребителями, поскольку дефицит покрыли аварийным импортом.

Сейчас, если будут возникать новые "замечания" к работе объектов генерации, импорт не спасет. Во-первых, в Европе тоже идет похолодание и увеличивается потребление электроэнергии. Свободного ресурса становится значительно меньше. Во-вторых, цены на электричество в Украине остаются ниже европейских, поскольку они ограничены прайс-кепами. НКРЭКУ с ноября планировала поднять уровень граничных цен для увеличения возможности импорта, однако решение до сих пор не принято.

Рябцев считает, что без увеличения прайс-кепов или их полной отмены импорт вряд ли существенно увеличится. И эффекта от увеличения пропускной способности для импорта электроэнергии не будет.

С декабря Украиной увеличен лимит для импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 ГВт. Но даже сейчас существующие возможности не используются из-за низких цен в Украине.

Цены на э/э в Украине, Польше, Словакии, Венгрии и Румынии

Скриншот: oree.com.ua (нажмите на изображение для его увеличения)

Технические возможности для импорта увеличены, но промышленность его не берет, поскольку это дорого. "Бизнес ждет, что им предоставят электроэнергию внутри Украины при любых условиях. Но так это не работает, поскольку могут быть дни, когда в балансе для них ее не будет, как это случилось 13 ноября", –считает Рябцев.

Серьезных проблем с энергообеспечением пока ждать оснований нет, если, конечно, не будет существенных повреждений в системе генерации или передачи электроэнергии вследствие обстрелов. Легкие морозы Украина переживет без потрясений. Об этом говорят и источники издания в правительстве, и эксперты.

"Из того, что у меня есть в доступе к информации, из того, что я понимаю в энергосистеме, до (-)5 градусов мы можем рассчитывать проходить без существенных отключений. Далее, почти наверняка, они понадобятся, но будут предсказуемы, по графику", – спрогнозировал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина.

В любом случае, расслабляться не стоит даже при отсутствии морозов. Еще один фактор, который может повлиять на энергоснабжение, – это "замечания", а, точнее говоря, неполадки, которые могут возникнуть в работе, в частности, объектов генерации.

По информации издания, на одной из крупных электростанций такие "замечания" на днях уже возникли. Для их ликвидации в ближайшее время потребуется некоторое снижение генерации. Работы планируют провести таким образом, чтоб минимизировать негативные последствия для потребителей электроэнергии.