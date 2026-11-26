За словами очільника столиці, 1048 працівників Центру екстреної медицини столиці отримали перші доплати.

"Рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги - за роботу під час обстрілів та на місцях ворожих атак - Київрада ухвалила нещодавно", - сказав Кличко.

Він зазначив, що столиця першою в Україні запровадила такі виплати. Також мер розповів про іншу допомогу від міста медикам, які рятують життя і здоров’я киян, ризикуючи власним життям.

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"Місто виділило також кошти і вже відбуваються процедури придбання зимового одягу для працівників екстреної медицини Києва. Медики виїжджають на місця уражень, рятують людей і нерідко самі опиняються під повторними обстрілами. Екстрена меддопомога сьогодні є однією з ключових рятувальних служб столиці", - наголосив мер Києва.