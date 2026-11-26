По словам главы столицы, 1048 работников Центра экстренной медицины столицы получили первые доплаты.

"Решение о дополнительных выплатах работникам бригад экстренной медицинской помощи - за работу во время обстрелов и на местах вражеских атак - Киевсовет принял недавно", - сказал Кличко.

Он отметил, что столица первой в Украине ввела такие выплаты. Также мэр рассказал о другой помощи от города медикам, спасающим жизнь и здоровье киевлян, рискуя собственной жизнью.

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"Город выделил также средства и уже проходят процедуры приобретения зимней одежды для работников экстренной медицины Киева. Медики выезжают на места поражений, спасают людей и нередко сами оказываются под повторными обстрелами. Экстренная медпомощь сегодня является одной из ключевых спасательных служб столицы", - подчеркнул мэр Киева.