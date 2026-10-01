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У Києві введуть доплати медикам за виїзди під час атак РФ: Кличко розкрив деталі

15:27 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Бойко
У Києві введуть доплати медикам за виїзди під час атак РФ: Кличко розкрив деталі Київ запроваджує доплати медикам, які рятують людей під час атак РФ (фото: прес-служба)
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Столичні медики, які рятують постраждалих від російських обстрілів, отримуватимуть доплати від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. А саме - запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ", - написав він.

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Мер зазначив, що медики завжди першими прибувають на місця влучань. Працюють вдень і вночі, рятують здоров’я та життя людей.

За словами Кличка, на сьогоднішньому засіданні Київради ключовими є питання, пов’язані з коригуванням бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.

Що цьому передувало

Раніше директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан розповідала, що працівникам бригад екстреної медичної допомоги окрім зарплат надаватиметься безповоротна фінансова допомога за роботу під час повітряної тривоги, безпосередньо на місці ураження та на місці ураження під час повітряної тривоги (за вищою ставкою).

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня медичного працівника привітав столичних медиків із професійним святом та вручив нагороди від міста.

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