У застосунку "Київ Цифровий" змінюється система оплати міських сервісів. Відтепер користувачі не зможуть розраховуватися збереженою в застосунку банківською карткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення розробників застосунку.

У зв'язку з оновленням платіжної системи з "Київ Цифрового" прибрали розділ із банківськими картками. Оплата збереженою карткою більше не працюватиме, однак інші способи розрахунку залишаються доступними.

Зокрема, поповнити транспортну картку або оплатити інші міські сервіси можна за реквізитами банківської картки, а також через Apple Pay або Google Pay.

Повний перехід на оновлену платіжну систему відбудеться 27 листопада. Щоб оплата працювала коректно, розробники радять заздалегідь оновити застосунок.

У "Києві Цифровому" також зазначили, що всі платіжні дані зашифровані та захищені відповідно до міжнародного стандарту безпеки даних платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).