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Перші словацькі МіГ-29 захищають українське небо над Харковом, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29 (theavionist.com)
Автор: Наталія Кава

Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. У четвер, 30 березня, стало відомо, що перші з літаків вже захищаються українське від російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Sita.

Попередньо, перші чотири винищувачі МіГ-29SA вже виконують бойові задачі в небі над Харковом.

Літаки, передані Словаччиною, були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, систему навігації та замінили монітори в кабіні пілота сучаснішими.

Теоритично, такі оновлення дозволяють встановлювати на винищувачі західні зразки озброєнь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 березня, Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. Чотири літаки вже були доставлені на територію країни.

Також уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МІГ-29.

Відповідне рішення ухвалила і польська влада. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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