Первые словацкие МиГ-29 защищают украинское небо над Харьковом, - СМИ

Словакия приступила к передаче Украине истребителей МиГ-29. В четверг, 30 марта, стало известно, что первые из самолетов уже защищаются украинским от российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Sita.

Теоретически, такие обновления позволяют устанавливать на истребителе западные образцы вооружений.

Самолеты, переданные в Словакии, были модернизированы в 2000-х годах. На них была установлена электроника западного производства, система навигации и замены мониторов в кабине пилота более современными.

Предварительно первые четыре истребителя МиГ-29SA уже выполняют боевые задачи в небе над Харьковом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 марта Словакия начала передачу Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны.

Также правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МИГ-29.

Соответствующее решение приняли и польские власти. Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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