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Перші шість іспанських Leopard вже прибули до Польщі, - глава Міноборони

Фото: Іспанія відправила Україні шість танків Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Іспанія вже доставила перші шість танків Leopard 2A4 до Польщі.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням THE OBJECTIVE.

За її словами, танки вже

Окрім цього

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Іспанії заявляв, що його країна найближчими днями передасть Україні обіцяні танки Leopard 2.

Як повідомлялося, Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2.

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