Перші шість іспанських Leopard вже прибули до Польщі, - глава Міноборони

Іспанія вже доставила перші шість танків Leopard 2A4 до Польщі.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням THE OBJECTIVE.
За її словами, танки вже
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Нагадаємо, напередодні глава МЗС Іспанії заявляв, що його країна найближчими днями передасть Україні обіцяні танки Leopard 2.
Як повідомлялося, Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2.
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