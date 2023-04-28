Первые шесть испанских Leopard уже прибыли в Польшу, - глава Минобороны

Испания уже доставила первые шесть танков Leopard 2A4 в Польшу.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на THE OBJECTIVE.
По ее словам, танки уже
Кроме этого
Напомним, накануне глава МИД Испании заявлял, что его страна в ближайшие дни передаст Украине обещанные танки Leopard 2.
Как сообщалось, Канада доставила в Польшу все обещанные Украине танки Leopard 2.
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