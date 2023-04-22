Іспанія доставить в Україну танки Leopard 2 найближчими днями

Іспанія має намір поставити танки Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Мова йде про шість з десяти обіцяних машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, якого цитує Tagesschau.

"Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками", - сказав Альбарес.

За його словами, Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

"Це включає гуманітарну допомогу, приймання біженців і постачання оборонної зброї", - уточнив Альбарес.

При цьому іспанські ЗМІ зазначають, що за останні тижні 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.

Нагадаємо, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес раніше повідомила, що доставка танків Leopard 2 Україні здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня.

Після чого стало відомо, що шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.

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