Перші санкції Трампа? США, Британія та Австралія ввели обмеження проти кібергрупи з РФ

Повідомляється, що Zservers надає послуги захищеного хостингу. Його застосовують кіберзлочинці для уникнення виявлення правоохоронними органами. Одним з клієнтів Zservers була хакерська група LockBit - це один з найактивніших операторів програм-вимагачів (ransomware) в інтернеті.

Жертвами LockBit були шинна компанія Continental, корпорація Boeing, мережа ресторанів Subway. Влітку минулого року одного з імовірних пособників LockBit затримали в Україні.

Зазначається, що Zservers свідомо надавала інфраструктуру для проведення кібератак, включно з IP-адресами для координації та запуску атак програм-вимагачів.

Повний список тих, хто потрапив під санкції сьогодні:

ZSERVERS;

XHOST Internet Solutions LP;

Олександр Большаков (співробітник);

Олександр Мішин (співробітник);

Ілля Сидоров (співробітник);

Дмитро Большаков (співробітник);

Ігор Одинцов (співробітник);

Володимир Ананьєв (співробітник).

Санкції США передбачають блокування майна і заборону транзакцій. Зокрема, банки та інші фінансові установи ризикують також потрапити під вторинні санкції, якщо продовжать співпрацю з санкціонованими особами. Цікаво і те, що це перші санкції, які стосуються Російської Федерації і були прийняті у США під час другого президентського строку Дональда Трампа.

Що передувало

LockBit це російська група здирників, яку було виявлено ще 2019 року. У 2023 році Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Руслана Астамірова, який входив до хакерського угруповання LockBit.