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Перші санкції Трампа? США, Британія та Австралія ввели обмеження проти кібергрупи з РФ

Ілюстративне фото: США, Британія та Австралія ввели обмеження проти кібергрупи з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти російської компанії Zservers. Компанія надавала підтримку хакерській групі LockBit у проведенні кібератак з метою вимагання коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США та уряд Великої Британії.

Повідомляється, що Zservers надає послуги захищеного хостингу. Його застосовують кіберзлочинці для уникнення виявлення правоохоронними органами. Одним з клієнтів Zservers була хакерська група LockBit - це один з найактивніших операторів програм-вимагачів (ransomware) в інтернеті.

Жертвами LockBit були шинна компанія Continental, корпорація Boeing, мережа ресторанів Subway. Влітку минулого року одного з імовірних пособників LockBit затримали в Україні.

Зазначається, що Zservers свідомо надавала інфраструктуру для проведення кібератак, включно з IP-адресами для координації та запуску атак програм-вимагачів.

Повний список тих, хто потрапив під санкції сьогодні:

  • ZSERVERS;
  • XHOST Internet Solutions LP;
  • Олександр Большаков (співробітник);
  • Олександр Мішин (співробітник);
  • Ілля Сидоров (співробітник);
  • Дмитро Большаков (співробітник);
  • Ігор Одинцов (співробітник);
  • Володимир Ананьєв (співробітник).

Санкції США передбачають блокування майна і заборону транзакцій. Зокрема, банки та інші фінансові установи ризикують також потрапити під вторинні санкції, якщо продовжать співпрацю з санкціонованими особами. Цікаво і те, що це перші санкції, які стосуються Російської Федерації і були прийняті у США під час другого президентського строку Дональда Трампа.

Що передувало

LockBit це російська група здирників, яку було виявлено ще 2019 року. У 2023 році Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Руслана Астамірова, який входив до хакерського угруповання LockBit.

Також раніше низка правоохоронних органів США, Британії та Європолу провели операцію проти кіберзлочинців із Lockbit.

А пізніше стало відомо, що до викриття російських хакерів причетна і Служба безпеки України.

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Російська Федерація