Первые санкции Трампа? США, Британия и Австралия ввели ограничения против кибергруппы из РФ

Сообщается, что Zservers предоставляет услуги защищенного хостинга. Его применяют киберпреступники для избежания обнаружения правоохранительными органами. Одним из клиентов Zservers была хакерская группа LockBit - это один из самых активных операторов программ-вымогателей (ransomware) в интернете.

Жертвами LockBit были шинная компания Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов Subway. Летом прошлого года одного из вероятных пособников LockBit задержали в Украине.

Отмечается, что Zservers сознательно предоставляла инфраструктуру для проведения кибератак, включая IP-адреса для координации и запуска атак программ-вымогателей.

Полный список тех, кто попал под санкции сегодня:

ZSERVERS;

XHOST Internet Solutions LP;

Александр Большаков (сотрудник);

Александр Мишин (сотрудник);

Илья Сидоров (сотрудник);

Дмитрий Большаков (сотрудник);

Игорь Одинцов (сотрудник);

Владимир Ананьев (сотрудник).

Санкции США предусматривают блокировку имущества и запрет транзакций. В частности, банки и другие финансовые учреждения рискуют также попасть под вторичные санкции, если продолжат сотрудничество с санкционированными лицами. Интересно и то, что это первые санкции, которые касаются Российской Федерации и были приняты в США во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Что предшествовало

LockBit это российская группа вымогателей, которая была обнаружена еще в 2019 году. В 2023 году Министерство юстиции США обвинило россиянина Руслана Астамирова, который входил в хакерскую группировку LockBit.