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Первые санкции Трампа? США, Британия и Австралия ввели ограничения против кибергруппы из РФ

Иллюстративное фото: США, Британия и Австралия ввели ограничения против кибергруппы из РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия ввели санкции против российской компании Zservers. Компания оказывала поддержку хакерской группе LockBit в проведении кибератак с целью вымогательства средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США и правительство Великобритании.

Сообщается, что Zservers предоставляет услуги защищенного хостинга. Его применяют киберпреступники для избежания обнаружения правоохранительными органами. Одним из клиентов Zservers была хакерская группа LockBit - это один из самых активных операторов программ-вымогателей (ransomware) в интернете.

Жертвами LockBit были шинная компания Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов Subway. Летом прошлого года одного из вероятных пособников LockBit задержали в Украине.

Отмечается, что Zservers сознательно предоставляла инфраструктуру для проведения кибератак, включая IP-адреса для координации и запуска атак программ-вымогателей.

Полный список тех, кто попал под санкции сегодня:

  • ZSERVERS;
  • XHOST Internet Solutions LP;
  • Александр Большаков (сотрудник);
  • Александр Мишин (сотрудник);
  • Илья Сидоров (сотрудник);
  • Дмитрий Большаков (сотрудник);
  • Игорь Одинцов (сотрудник);
  • Владимир Ананьев (сотрудник).

Санкции США предусматривают блокировку имущества и запрет транзакций. В частности, банки и другие финансовые учреждения рискуют также попасть под вторичные санкции, если продолжат сотрудничество с санкционированными лицами. Интересно и то, что это первые санкции, которые касаются Российской Федерации и были приняты в США во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Что предшествовало

LockBit это российская группа вымогателей, которая была обнаружена еще в 2019 году. В 2023 году Министерство юстиции США обвинило россиянина Руслана Астамирова, который входил в хакерскую группировку LockBit.

Также ранее ряд правоохранительных органов США, Британии и Европола провели операцию против киберпреступников из Lockbit.

А позже стало известно, что к разоблачению российских хакеров причастна и Служба безопасности Украины.

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