Перші санкції Трампа? США, Британія та Австралія ввели обмеження проти кібергрупи з РФ
Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти російської компанії Zservers. Компанія надавала підтримку хакерській групі LockBit у проведенні кібератак з метою вимагання коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США та уряд Великої Британії.
Повідомляється, що Zservers надає послуги захищеного хостингу. Його застосовують кіберзлочинці для уникнення виявлення правоохоронними органами. Одним з клієнтів Zservers була хакерська група LockBit - це один з найактивніших операторів програм-вимагачів (ransomware) в інтернеті.
Жертвами LockBit були шинна компанія Continental, корпорація Boeing, мережа ресторанів Subway. Влітку минулого року одного з імовірних пособників LockBit затримали в Україні.
Зазначається, що Zservers свідомо надавала інфраструктуру для проведення кібератак, включно з IP-адресами для координації та запуску атак програм-вимагачів.
Повний список тих, хто потрапив під санкції сьогодні:
- ZSERVERS;
- XHOST Internet Solutions LP;
- Олександр Большаков (співробітник);
- Олександр Мішин (співробітник);
- Ілля Сидоров (співробітник);
- Дмитро Большаков (співробітник);
- Ігор Одинцов (співробітник);
- Володимир Ананьєв (співробітник).
Санкції США передбачають блокування майна і заборону транзакцій. Зокрема, банки та інші фінансові установи ризикують також потрапити під вторинні санкції, якщо продовжать співпрацю з санкціонованими особами. Цікаво і те, що це перші санкції, які стосуються Російської Федерації і були прийняті у США під час другого президентського строку Дональда Трампа.
Що передувало
LockBit це російська група здирників, яку було виявлено ще 2019 року. У 2023 році Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Руслана Астамірова, який входив до хакерського угруповання LockBit.
Також раніше низка правоохоронних органів США, Британії та Європолу провели операцію проти кіберзлочинців із Lockbit.
А пізніше стало відомо, що до викриття російських хакерів причетна і Служба безпеки України.
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