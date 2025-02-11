Первые санкции Трампа? США, Британия и Австралия ввели ограничения против кибергруппы из РФ
Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия ввели санкции против российской компании Zservers. Компания оказывала поддержку хакерской группе LockBit в проведении кибератак с целью вымогательства средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США и правительство Великобритании.
Сообщается, что Zservers предоставляет услуги защищенного хостинга. Его применяют киберпреступники для избежания обнаружения правоохранительными органами. Одним из клиентов Zservers была хакерская группа LockBit - это один из самых активных операторов программ-вымогателей (ransomware) в интернете.
Жертвами LockBit были шинная компания Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов Subway. Летом прошлого года одного из вероятных пособников LockBit задержали в Украине.
Отмечается, что Zservers сознательно предоставляла инфраструктуру для проведения кибератак, включая IP-адреса для координации и запуска атак программ-вымогателей.
Полный список тех, кто попал под санкции сегодня:
- ZSERVERS;
- XHOST Internet Solutions LP;
- Александр Большаков (сотрудник);
- Александр Мишин (сотрудник);
- Илья Сидоров (сотрудник);
- Дмитрий Большаков (сотрудник);
- Игорь Одинцов (сотрудник);
- Владимир Ананьев (сотрудник).
Санкции США предусматривают блокировку имущества и запрет транзакций. В частности, банки и другие финансовые учреждения рискуют также попасть под вторичные санкции, если продолжат сотрудничество с санкционированными лицами. Интересно и то, что это первые санкции, которые касаются Российской Федерации и были приняты в США во время второго президентского срока Дональда Трампа.
Что предшествовало
LockBit это российская группа вымогателей, которая была обнаружена еще в 2019 году. В 2023 году Министерство юстиции США обвинило россиянина Руслана Астамирова, который входил в хакерскую группировку LockBit.
Также ранее ряд правоохранительных органов США, Британии и Европола провели операцию против киберпреступников из Lockbit.
А позже стало известно, что к разоблачению российских хакеров причастна и Служба безопасности Украины.
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