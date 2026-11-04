Перші результати виборів у США. Демократи попереду в ключових перегонах

Зараз республіканці мають у Сенаті 53 місця проти 47. Щоб отримати більшість, демократам потрібно відібрати чистими чотири мандати і не втратити жодного свого. Половину шляху вони вже пройшли.

Станом на зараз, The New York Times оцінює шанси Демократичної партії взяти більшість і в Сенаті, і в Палаті представників у понад 95%.

У Північній Кароліні колишній губернатор-демократ Рой Купер переміг республіканця Майкла Вотлі, якого підтримував Трамп. Купер займе місце республіканця Тома Тілліса, який не балотувався. Демократи не вигравали вибори до Сенату від цього штату з 2008 року.

Ще гучнішою стала перемога в Південній Кароліні, де у 2024 році Трамп переміг з відривом майже у 18 пунктів. Демократка Енні Андрюс перемогла республіканку Дарлін Грем, яка тимчасово займала місце покійного Ліндсі Грема. Андрюс стане першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату. Востаннє демократ вигравав тут вибори до Сенату у 1998 році.

Свої місця демократи поки втримують. CNN оголосив перемогу сенатора Джона Оссоффа в Джорджії, яку у 2024 році теж виграв Трамп, а AP - перемогу демократа в Нью-Гемпширі.

Решту шляху до більшості вирішать сім ключових штатів: Айова, Аляска, Канзас, Мен, Мічиган, Огайо і Техас. За оцінками CNBC і NBC, перегони в Техасі, Огайо та Канзасі схиляються на користь демократів. Попередні дані з чотирьох штатів такі:

Техас (підраховано близько 53%): демократ Джеймс Таларіко - 59,4% , республіканець Кен Пакстон - 39,1% ;

(підраховано близько 53%): демократ Джеймс Таларіко - , республіканець Кен Пакстон - ; Огайо (близько 62%): демократ Шеррод Браун - 49% , республіканець Джон Гастед - 46,4% ;

(близько 62%): демократ Шеррод Браун - , республіканець Джон Гастед - ; Мічиган (близько 18%): демократ Абдул Ель-Саєд - 55,1% , республіканець Майк Роджерс - 43,3% ;

(близько 18%): демократ Абдул Ель-Саєд - , республіканець Майк Роджерс - ; Мен (близько 10%): демократ Трой Джексон - 50,2%, республіканка Сьюзен Коллінз - 49,7%.

Переможців у цих штатах ще не оголосили. Для демократів головною загрозою залишається Мічиган, де вони захищають своє місце.

Палата представників

У Палаті представників переобирають усі 435 місць, для більшості потрібно 218. Республіканці мають мінімальну перевагу, тож демократам достатньо здобути чистими три мандати. За прогнозом CNBC, вони виграють більшість у нижній палаті.

За даними CNN, демократи відібрали в республіканців щонайменше п'ять округів. Серед них 11-й округ Північної Кароліни, де у 2024 році Трамп переміг з перевагою в 10 пунктів, і 6-й округ Кентуккі, де його відрив становив 15 пунктів. Крім того, демократи втримали три округи у Флориді, межі яких республіканці перекроїли, щоб забрати їх собі.

Якщо прогнози справдяться, республіканці втратять контроль над обома палатами Конгресу.

Губернатори

На виборах губернаторів демократи поки очікувано утримують свої штати. CNN, зокрема, оголосив перемогу Джоша Шапіро в Пенсільванії, яку у 2024 році виграв Трамп, і Джей Бі Прицкера в Іллінойсі, який став першим демократом, обраним губернатором штату втретє.

Усі наведені дані - це прогнози медіа та попередні результати підрахунку. Остаточні підсумки голосування штати затвердять пізніше, а в кількох ключових перегонах підрахунок ще триває. На Алясці, в Айові та Канзасі результатів поки мало або немає зовсім.