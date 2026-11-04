Первые результаты выборов в США. Демократы впереди в ключевой гонке

Сейчас у республиканцев в Сенате 53 места против 47. Чтобы получить большинство, демократам нужно отобрать в чистом виде четыре мандата и не потерять ни одного своего. Половину пути они уже прошли.

По состоянию на сейчас, The New York Times оценивает шансы Демократической партии получить большинство и в Сенате, и в Палате представителей более чем в 95%.

В Северной Каролине бывший губернатор-демократ Рой Купер победил республиканца Майкла Уотли, которого поддерживал Трамп. Купер займет место республиканца Тома Тиллиса, который не баллотировался. Демократы не выигрывали выборы в Сенат от этого штата с 2008 года.

Еще более громкой стала победа в Южной Каролине, где в 2024 году Трамп победил с отрывом почти в 18 пунктов. Демократка Энни Эндрюс победила республиканку Дарлин Грэм, которая временно занимала место покойного Линдси Грэма. Эндрюс станет первой женщиной, избранной в Сенат от этого штата. В последний раз демократ выигрывал здесь выборы в Сенат в 1998 году.

Свои места демократы пока удерживают. CNN объявил о победе сенатора Джона Оссоффа в Джорджии, которую в 2024 году тоже выиграл Трамп, а AP - о победе демократа в Нью-Гэмпшире.

Остаток пути к большинству решат семь ключевых штатов: Айова, Аляска, Канзас, Мэн, Мичиган, Огайо и Техас. По оценкам CNBC и NBC, гонки в Техасе, Огайо и Канзасе склоняются в пользу демократов. Предварительные данные из четырех штатов такие:

Техас (подсчитано около 53%): демократ Джеймс Таларико - 59,4% , республиканец Кен Пакстон - 39,1% ;

(подсчитано около 53%): демократ Джеймс Таларико - , республиканец Кен Пакстон - ; Огайо (около 62%): демократ Шеррод Браун - 49% , республиканец Джон Хастед - 46,4% ;

(около 62%): демократ Шеррод Браун - , республиканец Джон Хастед - ; Мичиган (около 18%): демократ Абдул Эль-Сайед - 55,1% , республиканец Майк Роджерс - 43,3% ;

(около 18%): демократ Абдул Эль-Сайед - , республиканец Майк Роджерс - ; Мэн (около 10%): демократ Трой Джексон - 50,2%, республиканка Сьюзан Коллинз - 49,7%.

Победителей в этих штатах еще не объявили. Для демократов главной угрозой остается Мичиган, где они защищают свое место.

Палата представителей

В Палате представителей переизбирают все 435 мест, для большинства нужно 218. У республиканцев минимальное преимущество, поэтому демократам достаточно получить в чистом виде три мандата. По прогнозу CNBC, они выиграют большинство в нижней палате.

По данным CNN, демократы отобрали у республиканцев как минимум пять округов. Среди них 11-й округ Северной Каролины, где в 2024 году Трамп победил с преимуществом в 10 пунктов, и 6-й округ Кентукки, где его отрыв составлял 15 пунктов. Кроме того, демократы удержали три округа во Флориде, границы которых республиканцы перекроили, чтобы забрать их себе.

Если прогнозы оправдаются, республиканцы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса.

Губернаторы

На выборах губернаторов демократы пока ожидаемо удерживают свои штаты. CNN, в частности, объявил о победе Джоша Шапиро в Пенсильвании, которую в 2024 году выиграл Трамп, и Джей Би Прицкера в Иллинойсе, который стал первым демократом, избранным губернатором штата в третий раз.

Все приведенные данные - это прогнозы СМИ и предварительные результаты подсчета. Окончательные итоги голосования штаты утвердят позже, а в нескольких ключевых гонках подсчет еще продолжается. На Аляске, в Айове и Канзасе результатов пока мало или нет вовсе.