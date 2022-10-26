Первые комплексы NASAMS передали Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News .

По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время.

"Мы только что поставили две системы NASAMS. Два из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине", - сказал он.

Что известно о NASAMS

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах.

NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

Характеристики NASAMS:

Дальность поражения : от 2.5 до 40 км.

: от 2.5 до 40 км. Высота поражения : от 30 м до 16 км.

: от 30 м до 16 км. Время реагирования: 10 секунд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что глава государства имел в виду, что Киев получил только согласие на поставку систем.

В сентябре сообщалось, что Украина получит две системы NASAMS от США в течение двух месяцев.

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