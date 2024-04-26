Перші F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами, - Пентагон

Як зазначив Остін, за останні два роки члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", - сказав очільник Пентагону.

За його словами, цього року в Україну почнуть прибувати перші винищувачі F-16.

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", - заявив Остін.

Нагадаємо, сьогодні проходить 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". У Міноборони зазначили, що союзники обговорять постачання ракет ATACMS, снарядів та іншого озброєння.