ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ATACMS, снаряди і не тільки. У Міноборони назвали основні пріоритети "Рамштайн-21"

Київ, П'ятниця 26 квітня 2024 13:24
UA EN RU
ATACMS, снаряди і не тільки. У Міноборони назвали основні пріоритети "Рамштайн-21" Фото: у Міноборони назвали основні пріоритети "Рамштайн-21" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Союзники України у п'ятницю, 26 квітня, зберуться на чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет ATACMS та снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогоднішньому "Рамштайні" йтиметься про налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики.

"Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися", - сказав речник.

Лазуткін нагадав, що напередодні засідання "Рамштайн" союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні. Йдеться про США, Велику Британію, Данію, Естонію та інші країни.

"У рамках того 1 млрд доларів (новий пакет допомоги від США, - ред.), який вже працює, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для HIMARS, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою", - зазначив речник Міноборони.

"Рамштайн-21"

Варто зазначити, що 26 квітня 2022 року Контактна група з оборони України провела перше засідання. Тобто сьогоднішня двадцять перша зустрічі пройде у ювілейну дати.

Відомо, що союзники України проведуть засідання в онлайн-форматі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що союзники обговорять проблеми, які виникли за час затримки з наданням допомоги Україні.

Що відомо про новий "Рамштайн" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога Зустріч Рамштайн
NEWS
Кулеба: повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості
Кулеба: повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме