Первые F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами, - Пентагон

Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина перед началом заседания в формате "Рамштайн".
Как отметил Остин, за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.
"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - сказал глава Пентагона.
По его словам, в этом году в Украину начнут прибывать первые истребители F-16.
"В этом году в Украину начнут прибывать более эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - заявил Остин.
Напомним, сегодня проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.
Украина получит от союзников истребители F-16. Авиационную коалицию возглавляют Нидерланды и Дания. Также партнеры обучают украинских пилотов и инженеров.
В Воздушных силах ранее отметили, что обучение пилотов уже на завершающем этапе. Ранее Великобритания сообщила об окончании учения украинских пилотов, следующий этап будет проходить во Франции.
Как ожидается, первые истребители F-16 поступят в Украину в этом году. Но точные сроки поставок неизвестны.
Что известно об истребителях F-16 - узнайте в материале РБК-Украина.
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