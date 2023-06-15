Перші дві фури з питною водою від "Динамо" прибули до Херсонської області

"ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркіс не могли залишатися осторонь наслідків цього терористичного акту, адже чужої біди не буває, тому одразу мобілізували зусилля, щоб допомогти місцевим жителям, які потерпають від лиха. Було прийнято рішення закупити сотні тисяч літрів питної води", - йдеться в повідомленні клубу.

Воду завантажили у 10 вантажівок, дві з яких одразу виїхали на територію Херсонської області, де у неділю перші 40 тисяч літрів води були передані місцевим мешканцям. Найближчим часом решта вісім вантажівок з питною водою також прибуде до постраждалих.

"Спільними зусиллями ми зможемо разом побороти російську агресію та вигнати окупантів з нашої землі. Ці фури з водою - лише перші дві одиниці з десяти, які ми вам передамо. Впевнений, це лише початок нашої плідної співпраці заради перемоги України", - заявив прес-аташе ФК "Динамо" Андрій Шахов.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Наразі в Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

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