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Первые две фуры с питьевой водой от "Динамо" прибыли в Херсонскую область

Фото: первые две фуры с питьевой водой от "Динамо" прибыли в Херсонскую область (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Первые две фуры с питьевой водой от "Динамо" прибыли в Херсонскую область. В ближайшее время остальные восемь грузовиков с питьевой водой также прибудут к пострадавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

"ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис не могли оставаться в стороне от последствий этого террористического акта, ведь чужой беды не бывает, поэтому сразу мобилизовали усилия, чтобы помочь местным жителям, страдающим от бедствия. Было принято решение закупить сотни тысяч литров питьевой воды", - говорится в сообщении клуба.

Воду погрузили в 10 грузовиков, два из которых сразу выехали на территорию Херсонской области, где в воскресенье первые 40 тысяч литров воды были переданы местным жителям. В ближайшее время остальные восемь грузовиков с питьевой водой также прибудут к пострадавшим.

"Совместными усилиями мы сможем вместе побороть российскую агрессию и выгнать оккупантов с нашей земли. Эти фуры с водой - только первые две единицы из десяти, которые мы вам передадим. Уверен, это только начало нашего плодотворного сотрудничества ради победы Украины", - заявил пресс- атташе ФК "Динамо" Андрей Шахов.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.

В Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

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