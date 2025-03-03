У перші дні березня активність росіян на фронті дещо знизилася, - ОСУВ "Хортиця"

"Взагалі тенденція перших трьох діб (березня - ред.) до деякого зменшення. Поки що не буду забігати наперед, але певне зменшення є", - розповів Трегубов.

Він зазначив, що у лютому окупанти, особливо на тих напрямках, які самі для себе визначили як ключові (передусім Покровський), не досягли тих цілей, які перед собою ставили, і при цьому зазнали великих втрат.

"Тому зараз, я гадаю, вони можуть відходити від цих втрат і думати, що робити далі", - додав речник.