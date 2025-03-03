У перші дні березня активність росіян на фронті дещо знизилася, - ОСУВ "Хортиця"

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" в перші три доби березня активність російських військ на фронті дещо знизилася порівняно з лютим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Взагалі тенденція перших трьох діб (березня - ред.) до деякого зменшення. Поки що не буду забігати наперед, але певне зменшення є", - розповів Трегубов.
Він зазначив, що у лютому окупанти, особливо на тих напрямках, які самі для себе визначили як ключові (передусім Покровський), не досягли тих цілей, які перед собою ставили, і при цьому зазнали великих втрат.
"Тому зараз, я гадаю, вони можуть відходити від цих втрат і думати, що робити далі", - додав речник.
За даними Генштабу, станом на 16:00 понеділка, 3 березня, вздовж всієї лінії фронту відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони України вживають заходів щодо зриву дій противника, завдають втрат у живій силі та техніці.
Зокрема, росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку.
Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 878 тисяч одиниць живої сили.
Лише за минулу добу її втрати склали ще 1350 солдатів. Також Сили оборони знищили 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.